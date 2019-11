Para readequação no Hospital Municipal, cirurgias eletivas serão suspensas por 15 dias

As cirurgias eletivas realizadas no Hospital Municipal serão suspensas pelo prazo de 15 dias, entre os dias 30 de novembro e 15 de dezembro. Durante esse período, serão realizadas no local apenas procedimentos cirúrgicos de emergência.

A suspensão se faz necessária para que o local passe por adaptações essenciais para receber uma nova autoclave, adquirida pela prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a emenda parlamentar dos vereadores Maria Pereira, Vânia Mascarenhas e Wilson Leite. O equipamento – utilizado para esterilização de instrumentos – vai garantir mais segurança no atendimento aos pacientes, sobretudo nos procedimentos cirúrgicos.

Diante disto, a prefeitura pede a compressão dos cidadãos, e destaca que a mudança visa a melhoria do atendimento ao público, no sentido de inúmeras outras melhorias que vem sendo implantadas na Saúde e nas demais áreas.

ascom.canaã