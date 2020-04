Pará tem 105 pacientes infectados pelo Covid-19 afirma Sespa

A Secretaria de Saúde do Pará confirmou mais dois casos do novo coronavírus (Covid-19) no estado. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (6) pelas redes sociais da secretaria. Com esses novos registros, subiu para 105 o número de casos da Covid-19 no Pará.

De acordo com a Sespa os pacientes são:

Homem, 55 anos, de Belém.

Homem, 58 anos, de Belém.

A Sespa não informou como esses pacientes contraíram o vírus, se foi um caso importado ou por transmissão comunitária. Além disso, não há informações sobre o estado de saúde dos infectados.

Segundo o último boletim divulgado pela Sespa, o estado possui ainda 1.042 casos descartados; 97 em análise; e quatro mortes registrada pela Covid-19.

Entre os 105 confirmados até este domingo (5), a maioria dos infectados está entre a faixa etária de 20 a 50 anos, com mais de 65 casos. Segundo os números, 52 dos pacientes diagnosticados são mulheres, 52 são homens e uma criança que não teve o sexo identificado.

0 a 10 anos: 1 caso

11 a 19 anos: 1 caso

20 a 30 anos: 21 casos

31 a 40 anos: 25 casos

41 a 50 anos: 19 casos (2 mortes)

51 a 60 anos: 16 casos

61 a 70 anos: 10 casos

71 a 99 anos: 2 caso (2 mortes)

Idade não revelada: 7 casos

O Secretário de Saúde Pública do Pará Alberto Beltrame fez um pedido durante coletiva na noite de sexta-feira (3), para que a população do estado permaneça em casa principalmente nesse período em que a confirmação os casos dispararam.

“Nós temos vistos gradativamente a cidade de Belém voltar a uma vida praticamente normal. As pessoas se assustaram no início e agora que é justamente o momento de ficar em casa mais do que nunca parece que as pessoas relaxaram e estão tranquilas circulando pelas ruas”, disse Beltrame.

Segundo o secretário, o resultado dessa circulação de pessoas pelas ruas fez com que o estado tivesse um crescimento de 50% de casos confirmados em apenas um dia. Ainda segundo Beltrame, se mais casos forem confirmados a probabilidade desses casos serem graves aumenta.

“O sistema de saúde do Pará está preparado para essa eventualidade, mas precisamos evitar a sobrecarga do serviço de saúde. Do contrário nós teremos uma triste notícia em breve e começaremos a contar as mortes no Pará”, finalizou.

