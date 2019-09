Parauapebas, a queridinha da ABAV 2019

Começou, nessa quarta-feira (25), a 47ª Expo Internacional de Turismo (ABAV) edição de 2019. Considerada a maior feira de negócios do setor de viagens e turismo da América Latina, a ABAV Expo segue até a próxima sexta-feira, 27. Durante esses dias, de 12h às 20h, o Expo Center Norte, em São Paulo, recebe os mais diversos integrantes da cadeia turística. Pessoas do Brasil e do mundo divulgam seus destinos e marcas, a fim de se consolidarem e/ou de se manterem consolidados no mercado.

Oportunidades de negócios

Companhias aéreas, empresas marítimas, destinos, operadoras e agências de viagens, DMCs, seguradoras e locadoras de veículos, são alguns dos segmentos que se apresentam na ABAV Expo 2019. Além dos destinos nacionais, Camarões, Ilhas Maldivas, Argentina, Bolívia, Cuba, Itália, Marrocos, Peru, República Dominicana, Taiwan, Uruguai, entre outros roteiros internacionais também estão na feira este ano.

A cada ano, os números da ABAV Expo superam os dos anos anteriores no que diz respeito à visitação, marcas expositoras e profissionais da Vila do Saber, que este ano realiza 71 atividades simultâneas. Para esta edição, a expectativa de crescimento é de 10% no público presente, que em 2018 superou a marca de 23 mil participantes. Mais de 2 mil marcas expositoras se distribuirão pelos 27 mil m² de área, também superando números de edições anteriores.

Inovação, tecnologia e interatividade

Dentro deste mar de destinos, Parauapebas se destaca mais uma vez em sua segunda participação na feira com tecnologia e inovação na apresentação de seus produtos. Em um stand de 90m2, além de apresentar as cinco rotas turísticas do município – Rota do Búfalo, Rota das Águas, City Tour, Rota Carajás e Rota Indígena (clique no link para mais informações das rotas: http://bit.ly/2xQd5U0) – o destino também oferece produtos de degustação como queijo de búfala, café de açaí e cerveja artesanal. A novidade deste ano é a interatividade por meio de game e óculos 360º que apresentam as principais rotas turísticas da cidade.

Por ser um roteiro fora do convencional, Parauapebas desponta como um destino querido pelos visitantes da feira. Para o coordenador do Departamento de Turismo de Parauapebas, Marcos Alexandre, “a ABAV é importante, pois é promovida pela Associação Brasileira de Agentes de Viagens, logo ela atinge os 27 Estados. A rede de contatos que é possível fazer em uma feira dessas é muito grande. Parauapebas está no início da implantação de seus roteiros, por isso é importante se promover e esse evento é uma vitrine pra isso”, explica o coordenador do Detur.

“O município está se preparando para receber bem, nossos turistas. Parauapebas está um verdadeiro canteiro de obras e isso é essencial, mas promover é importante, pois dá visibilidade e é isso que também temos feito durante os últimos dois anos: chamar a atenção do consumidor externo. Só é possível consolidar um destino se mostrando para o mundo. Fato é que os grandes destinos do Brasil, já consolidados, como Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, entre outros, também estão nesta feira”, pontua Alexandre.

Entendendo a importância dessa nova matriz econômica, a Câmara Municipal marca presença e prestigia a exposição do município na ABAV Expo. Os vereadores João Assi, Zacarias Marques e Joelma Leite, e o prefeito Darci Lermen, participaram da abertura oficial do evento, que reuniu autoridades e representantes do setor de turismo do Brasil e do mundo. O prefeito e os representantes do poder legislativo ficaram entusiasmados com a participação de Parauapebas em um evento dessa magnitude.

“Creio que o turismo é uma matriz econômica importante a ser fomentada no nosso município e vamos investir o tanto que for necessário para que isso possa dar bons frutos para a nossa cidade e para as pessoas que fazem de Parauapebas uma cidade maravilhosa. Pela quantidade de visitantes no stand já deu para perceber o interesse das pessoas pelo nosso destino e creio que isso vai dar frutos extraordinários, como a geração de emprego e renda para os nossos munícipes, e isso é extraordinário”, ressalta o prefeito.

Texto: Rayssa Pajeú Fotos: Ascom/PMP

