Parauapebas adota oficialmente aulas on-line para a rede municipal de ensino

A Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), irá adotar oficialmente a partir desta segunda-feira, 1º de junho, o regime especial de aulas não presenciais para todos os 47 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino.

O regime on-line já vinha sendo executado de forma experimental desde quando as atividades escolares foram suspensas por tempo indeterminado devido à pandemia do novo coronavírus. Mas, agora no mês de maio, o Conselho Municipal de Educação (Comepa) aprovou a Resolução nº 005/2020, que regulamenta o regime especial de atividades escolares não presenciais no Sistema Municipal de Educação de Parauapebas.

O secretário municipal de Educação, Luiz Vieira, explica que a medida é necessária para garantir o cumprimento do calendário letivo de 2020 e que o município está adotando as recomendações dos conselhos municipal, estadual e nacional de Educação, como também está seguindo o que determina a legislação educacional em vigor.

“Essa é a única forma de Parauapebas não ter o ano letivo de 2020 comprometido. É uma tarefa desafiadora, mas que nossos professores já estão experimentando desde o mês de abril por meio do apoio e incentivo da Semed. Nós já testamos e dá certo, sim!”, garante o gestor.

Como vai funcionar

As atividades e conteúdos vão chegar para os alunos por meio de videoaulas, redes sociais (como whatsApp, facebook etc), aplicativos, além de livros didáticos e atividades impressas, para os alunos que não têm acesso à internet, como ocorre em algumas comunidades rurais.

A Semed reforça que, assim como o comprometimento e dedicação do professor é essencial, o apoio dos pais ou responsáveis pelos alunos é de fundamental importância para que o estudante tenha uma rotina de estudos e obtenha bons resultados.

Os pais ou responsáveis que não estiverem com os dados atualizados nas unidades educacionais em que os filhos estão matriculados, como telefone, devem procurar a instituição para atualizar as informações. Cada instituição disponibilizará um contato no mural da escola para que os pais possam obter mais informações sobre o funcionamento das atividades escolares.

Sobre a retomada das aulas presenciais

A nota técnica conjunta nº 01/2020 do Conselho Estadual de Educação do Pará (CEE), com apoio da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), que traz orientações quanto à retomada das atividades escolares após a suspensão em decorrência da pandemia, prevê a retomada gradual das aulas presenciais a partir do mês de julho se houver deliberação das autoridades de saúde. Isso ocorre devido à rede estadual ter antecipado as férias escolares para o mês de junho.

De acordo com o secretário Luiz Vieira, a retomada das aulas no município também ocorrerá de forma gradual. “Vamos seguir essa recomendação, mas com uma diferença: não vamos antecipar as férias dos professores. Manteremos as férias coletivas no mês de julho e, em agosto, se os especialistas afirmarem que temos condições de voltar, retomaremos as atividades de forma segura”.

