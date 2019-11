Parauapebas apresentou suas rotas turísticas na Feira Internacional de Turismo de Gramado

Graças ao convite feito pela Secretaria de Estado de Turismo do Pará (Setur), Parauapebas teve a oportunidade de divulgar suas rotas turísticas na Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), realizada dias 8 e 9 de novembro. O material publicitário de Parauapebas foi distribuído no estande do Pará, durante a feira.

“Agradeço a parceria de sempre de Parauapebas e, especialmente, por acreditar em nosso projeto e assim participar conosco da Festuris, que é a segunda maior feira de turismo da América Latina. Vamos construir, juntos, um novo momento do turismo em nossa estado”, destacou André Orengel, secretário estadual de Turismo.

O estande do Pará ganhou o 3º lugar no Prêmio Criatividade em Participação no Festuris, pela Revista Travel News, publicação especializada no setor turístico, e atraiu o interesse do público pela apresentação visual, que retratou um pouco da Amazônia, mas, principalmente pela programação “Cozinha Show Pará”, com o chefe Luciano Murakami, que elaborou cardápios com ingredientes típicos do Pará para degustação. Um dos cardápios mais apreciados foi o Pato, farinha de Bragança, crispy de jambu a chiffonade sobre espuma de tucupi.

“Nós agradecemos ao governo do estado, especialmente ao André, pela oportunidade de participar da Festuris, sem dúvidas é uma grande feira, com presença de grandes empresas e destinos turísticos brasileiros e estrangeiros. Estamos nos programando para participar da Festuris em 2020, com estande próprio, e esta oportunidade, que tivemos de participar este ano com o governo do estado, foi importante para entendermos a dinâmica da feira e assim nos planejarmos para nossa participação ano que vem”, detalhou Marcos Alexandre, coordenador de turismo de Parauapebas.

Texto: Karine Gomes / Fotos: Dácio Souza/Karine Gomes



Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP