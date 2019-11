Parauapebas deve instituir Rotas Turísticas no município

O governo municipal enviou à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei que torna oficiais e reconhecidas, legalmente, as rotas turísticas: Carajás, do Búfalo, City Tour, das Águas e Indígena em Parauapebas. Além de fortalecer o turismo local, também tem como objetivo a implantação de mecanismos de educação ambiental e o incentivo ao empreendedorismo turístico, por meio do incentivo à organização produtiva das comunidades objetivando a geração de novas fontes de emprego e renda.

As rotas turísticas mencionadas já existem e recebem visita tanto de munícipes quanto de turistas do Brasil e do mundo. Com a lei em vigor, elas devem ser inseridas no calendário oficial de eventos de lazer, turístico e esportivo do município. Isso vai contribuir com a promoção e divulgação do desenvolvimento turístico, cultural, ecológico, econômico, social e sustentável de Parauapebas.

O coordenador do Departamento de Turismo de Parauapebas, Marcos Alexandre, falou sobre a importância do Projeto.

“O objetivo é oficializar o que existe para que possamos fazer os investimentos necessários com base em uma situação real. Assim, será possível criar uma padronização com estrutura adequada para todos os atrativos turísticos. O Projeto de Lei deixa claro as responsabilidades do governo e também do setor privado. Além de trazer ordenamento e dar segurança para o Fundo Municipal de Turismo e as empresas investirem em algo que é real”, ressaltou Alexandre.

O Projeto de Lei 49/2019 foi aprovado pelos vereadores na terça-feira, 9, e aguarda sanção do prefeito Darci Lermen para entrar em vigor.

Texto: Rayssa Pajeú / Fotos: Arquivo Ascom



