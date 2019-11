Parauapebas é o 2º município do Pará que mais investe

Dos 144 municípios paraenses, Parauapebas é o segundo do Pará que mais tem investido em obras e serviços para a população, perdendo apenas para a capital, Belém. No ranking dos 5.570 municípios do Brasil que mais investem, a capital do minério aparece em 22º lugar, ficando atrás somente de grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e de Belo Horizonte.Os dados estão no anuário Multicidades, publicado recentemente pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que aponta informações sobre a arrecadação e investimentos realizados pela gestão pública municipal de todo o País.

O prefeito Darci Lermen diz que “não houve nenhuma fórmula mágica” para Parauapebas aparecer hoje como um dos campeões em investimentos no Pará. Isso é resultado “de muito trabalho”, que tem elevado a arrecadação do município ao mesmo tempo em que impediu, por exemplo, que o governo do Estado diminuísse a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de Parauapebas, em um esforço conjunto da Prefeitura e da Câmara de Vereadores.Também foram muitas idas e vindas a Brasília, em uma mobilização para aumentar a alíquota da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem). “Agora, estamos vivendo um momento extraordinário em nosso município, e é importante que a gente aproveite bem esse momento. Não podemos parar; por isso, nosso governo tem se dedicado a ampliar a captação de recursos para fazer a diferença. Essa boa arrecadação é fruto de grande luta que tivemos lá atrás, de preparação, de equipe qualificada”, pontua Darci Lermen.

Somente com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), foram três anos de negociação, enfrentando burocracias para finalmente Parauapebas receber o maior investimento em saneamento básico do Pará, o Prosap, cuja primeira etapa começará agora em novembro. No projeto, serão aplicados US$ 70 milhões com uma contrapartida de US$ 17,5 milhões da Prefeitura.

O contrato para início das obras do Prosap foi assinado no dia 25 de outubro e a previsão para o start do programa é agora em novembro

Entre outros investimentos, estão os projetos habitacionais, com quase 8 mil unidades entregues à população de menor renda, só na atual gestão; a duplicação da entrada da cidade e o asfaltamento de 35 quilômetros da estrada que liga Parauapebas à Vila Carimã.“O que estamos fazendo é administrar bem e com responsabilidade o dinheiro público que é arrecadado da população. São obras e serviços que beneficiam milhares de famílias da nossa cidade e trazem mais qualidade de vida para a nossa gente. É para isso que trabalhamos, é nosso dever como gestor”, enfatiza Darci Lermen.

Você pode conferir o anuário completo aqui. Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP