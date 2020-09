Parauapebas é o município no país que teve o maior aumento populacional segundo o IBGE

Com um aumento considerável de mais de cinco mil pessoa Parauapebas ficou como a cidade que teve maior aumento populacional no país.

Segundo o IBGE em 2019 a cidade tinha cerca de 208.27, com aumento a cidade tem hoje cerca de 213.576 habitantes, o que o deixa em primeiro lugar no aumento populacional entre os municípios do estado e do Brasil.

Um dos motivos que eleva Parauapebas a esse nível pode está ligado a diversas empresas instaladas na cidade e em sua microrregião de Carajás, a mesma é considerada o principal polo de emprego do sudeste do estado do Pará.

Para o Tribunal de Contas da União o cálculo de Fundo de Participação de Estados e Municípios são referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

Da Redação