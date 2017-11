Parauapebas Futebol Clube avança para semifinais após vitória nos pênaltis

Na tarde de domingo (19) o Parauapebas Futebol Clube (PFC) enfrentou e ganhou nos pênaltis a equipe do Tuna Luso da cidade de Belém do Pará. O jogo aconteceu no estádio Raimundo Roseno “Rosenão” localizado no Bairro Liberdade. A vitória do PFC levou o clube para as semifinais da segunda divisão do Campeonato Paraense.

No decorrer do jogo as duas equipes não conseguiram furar as defesas adversárias e ficaram no empate sem gols, o que levou a partida as cobranças de pênaltis onde o clube da casa levou a melhor ganhando por 6 a 5.

Com a vitória, o clube de Parauapebas está mais perto de conquistar uma vaga na primeira divisão do campeonato Paraense de Futebol, já o time de Belém do Pará, Tuna Luso está mais uma vez fora da competição, o que após o jogo ficou visível a alegria dos torcedores do PFC e a decepção dos torcedores do clube de Belém do Pará.

Na segunda-feira (20), o clube de Parauapebas conhecerá seu adversário após o sorteio na Federação Paraense de Futebol. Já a Tuna focará nas competições de base e voltará a disputar a Segunda divisão em 2019.

Rodrigo Melo