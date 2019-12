Parauapebas ganhará um Centro de Atendimento ao Turista

Moradores e visitantes de Parauapebas poderão contar com o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) que será inaugurado nesta quarta-feira, 04, às 17h. “É um espaço voltado para as pessoas que desejam saber um pouco mais sobre os atrativos e iniciativas desenvolvidas no município. Além disso, o Centro será utilizado para treinamento de profissionais ligados ao setor”, explica Marcos Alexandre, coordenador do Departamento de Turismo de Parauapebas.

O CAT é mais um grande resultado alcançado pela gestão municipal, que nos últimos três anos, vêm rompendo as barreiras e superando os desafios com a missão de fortalecer o setor e fazer com que Parauapebas se torne um dos principais destinos do Brasil.

Parauapebas: destaque em feiras de turismo

As ações realizadas para consolidar o turismo e atrair visitantes seguem a todo vapor. E isso se deve a participação do município em grandes Feiras nacionais e internacionais. Em abril, Parauapebas brilhou na World Travel Market Latin America. Na Avistar Brasil, o município se mostrou forte potencial como destino para observação de aves. E na 47ª Expo Internacional de Turismo (ABAV), o município mais uma vez chamou atenção pelas belezas naturais com as rotas Carajás, das Águas, do Búfalo, City Tour e Indígena. Além de visitantes, investidores e agências também são atraídos pelo turismo de experiência que o município proporciona.

E o trabalho segue em 2020

O ano ainda nem terminou e o planejamento para 2020 já tem novidades. Investindo no segmento de turismo de eventos, o município realizará o 1º Festival Gastronômico de Parauapebas. Para promover o grande festival, o Departamento de Turismo de Parauapebas (Detur) foi até o estado do Tocantins, onde acontece um dos maiores festivais da região Norte, em Taquaruçu. A reunião entre equipes do Detur e Agência Municipal de Turismo (Agtur – TO) ocorreu no dia 12 de novembro.

“Temos que trocar experiência e nos inspirar em modelos que estão dando certo. A partir daí, a gente adapta à nossa realidade. Um festival gastronômico é um ganho para o município, atrai turistas, gera emprego, renda e fortalece a economia”, afirma Alexandre, do Detur.

“A visita de Parauapebas é resultado de um trabalho feito com muita dedicação. Estamos muito felizes em ser uma referência para um município tão encantador como Parauapebas. Nossas portas estão abertas e em breve vamos retribuir a visita”, destaca Eudes Assis, presidente da Agtur-TO.

O edital do 1º Festival Gastronômico de Parauapebas será lançado no início do ano que vem.

Texto: Anne Costa / Foto: Felipe Borges



Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP