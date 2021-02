Parauapebas garante novos cursos de ensino superior e pós-graduação pela Uepa

Nesta sexta-feira (26), o secretário municipal de Educação, José Leal Nunes, e a vereadora Eliene Soares, representante da Comissão de Educação da Câmara, reuniram-se com dirigentes da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Belém, e já estão de posse do cronograma do edital do vestibular que traz cursos de nível superior para Parauapebas. Serão três graduações nas áreas de Engenharia de Software, Biologia e Matemática, totalizando 120 vagas.

A instalação da Uepa é fruto de luta antiga do prefeito Darci Lermen iniciada ainda no seu primeiro mandato, em 2008. Também hoje, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) efetuou a quitação da primeira parcela do convênio com a Uepa, no valor de aproximadamente R$ 2,5 milhões.

A Universidade anunciou também o lançamento do edital de especialização em Educação Ambiental, que já está no site da instituição (as matriculas poderão ser efetivada a partir do dia 1º de março). Manifestou interesse em implantar uma pós em Educação Escolar Indígena e em Transtorno do Espectro Autista, além de confirmar mais uma graduação específica para a formação Intercultural Indígena.

Os cursos da Uepa no município serão iniciados no Centro Universitário de Parauapebas (Ceup), provisoriamente, até a construção do Campus. Para o secretário de Educação “Parauapebas está vivendo um momento histórico, graças ao empenho da gestão municipal, que não mediu esforço para garantir a efetivação da Universidade do Estado do Pará na cidade”.

Para a vereadora Eliene Soares investir em educação é investir em desenvolvimento humano e em qualidade de vida. “A luta pela implantação da Uepa começou com o prefeito Darci e segue no mandato dele, durante o qual vamos conseguir efetivar cursos de graduação e pós-graduação para nossos jovens e nossos profissionais já graduados”, destaca a parlamentar.

Texto e fotos: Messania Cardoso

Assessoria de Comunicação/PMP