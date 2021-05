Parauapebas inicia vacinação contra Covid-19 para pessoas com deficiência intelectual e física grave

Última chamada para as pessoas maiores de 18 anos com Síndrome de Down, deficientes auditivos, assim como Gestantes e Puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidade

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizará durante este final de semana, 29 e 30 de maio (sábado e domingo) a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com deficiência intelectual e física grave.

O grupo a ser vacinado são pessoas com idades entre 18 e 59 anos que sejam portadores de deficiência intelectual e/ou mental (autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência.) que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc. Assim como as pessoas com deficiência física grave, que tenham limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas.

A imunização acontecerá na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro dos Minérios, localizado na Rua 19, próximo à praça, nos dias 29 e 30 de maio (sábado e domingo) de 8h às 17h. Para esse grupo, não será necessário realizar o agendamento prévio.

O usuário deve comparecer à UBS munido dos seguintes documentos: RG, cartão nacional do SUS, documento ou laudo que comprove a deficiência e comprovante de residência.

Última chamada:

A Semsa reforça que os munícipes que fazem parte do grupo anterior, que são as pessoas com Síndrome de Down, deficientes auditivos e visuais que ainda não realizaram a imunização, devem comparecer à UBS do Bairro dos Minérios no sábado (29) e no domingo (30), para realizar a imunização.

Mulheres maiores de 18 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidade, que ainda não realizaram a imunização devem comparecer à UBS do Bairro Guanabara, no sábado (29).

