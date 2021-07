Parauapebas lança campanha “Julho Amarelo”, em alusão ao combate as hepatites virais

As ações buscando o diagnóstico precoce e o tratamento das hepatites virais são intensificadas no mês de julho. Em Parauapebas, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Municipal de Saúde (Semsa), lança a campanha Julho Amarelo, que se prolonga durante todo o mês e se volta ao diagnóstico precoce das hepatites.

Durante todo o mês serão realizadas rodas de conversa nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com orientações e esclarecimentos à população da existência da doença e suas formas de transmissão e tratamento, assim como a realização de testes rápidos para as hepatites B e C.

Para o Secretário de Saúde, Gilberto Laranjeiras, somente por meio de campanhas como a do Julho Amarelo é possível levar informações de forma abrangente a todos. “É um trabalho feito durante todo o ano, mas que tem no mês de julho um momento de alerta. Na campanha, chamamos a atenção para o diagnóstico, que é acessível com testes rápidos disponíveis nas 24 Unidades Básicas de Saúde, assim como no Centro de aconselhamento e testagem (CTA). O município disponibiliza gratuitamente preservativos masculinos e femininos, no segmento da prevenção, e vacinas contra hepatites A e B, em todas as salas de vacina da rede além de investir na orientação educativa de cuidados de higiene e manipulação de objetos perfurocortantes”, explica Gilberto Laranjeiras.

A infecção

A hepatite é uma doença viral infecciosa que ataca o fígado e pode ser aguda ou crônica. Existem cinco tipos identificados de hepatite: A, B, C, D (Delta) e E. As dos tipos A e E só se manifestam de forma aguda e o paciente elimina o vírus do organismo depois da crise. Mas os tipos B, C e D podem se tornar crônicos e pedem mais atenção dos órgãos de saúde no mundo.

Os sintomas da hepatite podem ser parecidos com os de outras doenças. O indivíduo pode se sentir cansado, apresentar febre, tonturas, enjoos, vômitos e dores abdominais, além de pele e olhos amarelados (icterícia). Os sintomas costumam aparecer depois do período de incubação, que varia de acordo com o tipo do vírus.

Há casos em que não há a manifestação de sintomas, chamados assintomáticos; daí o motivo de ser conhecida como doença silenciosa. É necessário manter em dia os exames de rotina que podem identificar o vírus. Quando a doença não apresenta sintomas e, consequentemente, não é tratada, a infecção pode evoluir para cirrose ou câncer no fígado.

A transmissão das hepatites ocorre por via sanguínea, através de relações sexuais desprotegidas ou compartilhamento de seringas e objetos cortantes. Também é transmitida de mãe para filho, durante a gravidez. Para todos os tipos de hepatites virais, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece o diagnóstico por meio dos testes rápidos e/ou sorologias e, caso seja necessário, disponibiliza o tratamento para a doença.

Ascom/Pmp