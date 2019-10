Parauapebas participa de mostra de ciência e tecnologia no Rio Grande do Sul

Alunos de Parauapebas marcam presença na Mostra Nacional e Internacional de Ciência e Tecnologia – Mostratec, a maior feira da América Latina do setor. O evento aconteceu na semana passada em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

Para se juntarem aos cerca de 700 expositores da Mostra, alunos da escola municipal Jorge Amado, da APA do Gelado, e do Instituto Federal do Pará – IFPA primeiramente participaram da Feira de Parauapebas de Ciências, Tecnologia e Inovação – Fepacti, realizada pela Secretaria Municipal de Mineração, Energia, Ciência e Tecnologia – Semmect, em 2018, e foram selecionados com os projetos “Café de Açaí” e “Composteira Eletrônica”.

Gabriela dos Santos Cruz, aluna selecionada da escola Jorge Amado que apresentou o processo de produção do Café de Açaí, agradece ao poder público pela experiência. “Foi muito gratificante estar lá, em Novo Hamburgo, representando o município e todos os alunos de Parauapebas. Agora, muita gente conhece nosso projeto e eu só tenho a agradecer a oportunidade de participar da Mostratec e ampliar meus conhecimentos”, declara entusiasmada.

A Prefeitura acredita em ações como esta, que incentivam o conhecimento científico. Por isso, promoverá, de 11 a 14 de novembro desse ano, mais uma edição da Fepacti. Acompanhe a programação nas redes sociais da Prefeitura de Parauapebas e participe da Feira.

Texto: Andréa Reis / Fotos: Arquivo

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP