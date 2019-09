Parauapebas sedia capacitação da Defesa Civil

As equipes da Defesa Civil do Estado e de Parauapebas realizaram, de 17 a 19 de setembro, no auditório da prefeitura e na Câmara de Vereadores, curso de capacitação básica em plano de contingência.

Márcio Alberto Carvalho da Silva, coordenador adjunto estadual da divisão de operações da defesa civil, explicou sobre o objetivo desta capacitação, “esse treinamento visa um plano de contingência devido ao número de diversas barragens existentes aqui na região. É interessante que todos os municípios da região estejam preparados, assim como todas as secretarias envolvidas nos possíveis eventos estejam prontas caso haja uma situação de anormalidade”.

Igor Conceição Ribeiro, engenheiro ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Canaã dos Carajás – SEMMA, foi um dos participantes do curso, “o município ainda não possui a Defesa Civil, porém mediante a este curso vamos implantar. O curso trouxe informações teóricas e práticas importantes para a construção de um plano de contingência no caso de rompimento de barragem”, destacou.

Para o técnico da defesa civil de Parauapebas, Erick Nascimento, o treinamento veio na hora certa. “A troca de experiências e o aprendizado obtido no curso ministrado por técnicos especialistas farão a diferença no processo construtivo do nosso Plano de Contingencia Municipal”, afirmou.

Texto: Andréa Reis / Fotos: Piedade Ferreira



Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP