Parauapebas sedia evento da 23ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes (2)

Declamação de poesias, histórias cantadas, apresentações musicais e de danças, exposições e lançamento de livro integram a programação do 1º Festival Literário de Parauapebas, que ocorre entre os dias 11 e 15 de setembro, na Praça de Eventos. O evento faz parte do calendário oficial da 23ª Feira Pan-Amazônica, promovida pelo Governo do Estado do Pará, realizado em Belém.

Todos os dias da feira terão apresentações culturais, a partir das 10h. A comunidade escolar, escritores e amantes da literatura em geral são convidados a participar da programação.

Na ocasião do lançamento do 1º Festival Literário de Parauapebas, realizado dia 15 de agosto com a presença da secretária de cultura do estado, Úrsula Vidal, o secretário de Cultura do município, Saulo Ramos, destacou a importância do evento para o fomento do segmento cultural em Parauapebas.

“Devido ao bom diálogo que temos com o Governo do Estado conseguimos que o município de Parauapebas fosse integrado à programação com este Festival, que é um braço da Feira Pan-Amazônica. Temos uma produção literária muito forte aqui no município e precisamos potencializar este segmento com iniciativas que aproximem, cada vez mais, as pessoas dos livros”, acrescentou Saulo.

O Festival vai reunir escritores das regiões Sul e Sudeste do Pará. Entre as atividades estão debates, palestras, sarais, rodas de conversas, exposições editoriais e apresentações culturais.

Texto: Karine Gomes / Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP