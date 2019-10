Parauapebas será destaque na Feira Internacional de Turismo da Amazônia

Dia 17 de outubro ocorrerá o lançamento da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (Fita) 2020, em Belém. Na oportunidade, o município de Parauapebas será apresentado como anfitrião da Fita, um dos eventos mais importantes de promoção do turismo da região norte do país.

O convite para esta posição destaque na feira veio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), como um reconhecimento dos esforços desempenhados pelo município para divulgar o seu potencial turístico. Inclusive, as rotas turísticas de Parauapebas serão incluídas no material de divulgação da Setur a partir do próximo ano.

“Temos trabalhado com afinco para mostrar o potencial turístico de Parauapebas. Acreditamos que o turismo é uma das alternativas de matriz econômica para o município. Em dois anos, o governo municipal estruturou o departamento de turismo da cidade e deu condições de trabalho. Temos alcançado resultados excelentes, principalmente na promoção da nossa cidade como destino do ecoturismo”, afirmou Marcos Alexandre, coordenador do Departamento Municipal de Turismo (DTUR).

Pautado no Plano de Desenvolvimento do Turismo, o governo municipal atua em quatro eixos: estruturação, qualificação, promoção e serviços turísticos.

“No eixo estruturação, a partir de um trabalho de segmentação, criamos as rotas turísticas do município, para termos um direcionamento do que venderíamos lá fora. Em seguida, começamos a atuar forte no eixo promoção, por meio, principalmente, da nossa participação em grandes feiras e eventos de turismo nacional e até internacional”, acrescentou Alexandre.

Um importante passo também para este momento de surgimento do turismo enquanto matriz econômica em Parauapebas foi a reativação do Conselho Municipal de Turismo, que tem acompanhado todas as ações do governo municipal neste segmento.

Participação em feiras e eventos turísticos

Entre os dias 9 e 13 de outubro, representantes da DTUR participaram do II Seminário Nacional de Governança para o Turismo, evento promovido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

Parauapebas sediará a terceira edição deste evento, que ocorrerá em 2020, e receberá representantes de centenas de municípios brasileiros, graças à parceria firmada da Prefeitura com a CNM durante a 47º Expo Internacional de Turismo (Abav).

A participação em eventos começou ainda em 2017, na Fita, quando, pela primeira vez, as Rotas Carajás, Rota das Águas, Rota dos Búfalos, Rota City Tur e Rota Indígena foram apresentadas. Em 2018, Parauapebas foi apresentada pela primeira em uma feira nacional, a Abav.

E, no ano de 2019, já um pouco mais fortalecido, o município participou de grandes eventos como: a Feira Internacional da WTM, em São Paulo; Feira de Observação de Aves (Avistar), que é um nicho do turismo local; BNT Bolsas de Negócios Turísticos, em Camboriú; participação pelo segundo ano consecutivo na ABAV.

“A participação nesses grandes eventos nos deu grande credibilidade e possibilitou ampliar nossa rede de contatos com empresas, profissionais e entidades ligados ao turismo, passamos a fazer parte de todo o circuito de eventos do trade turístico do Brasil. Vamos finalizar este ano, nesse quesito promoção, em um evento que será realizado pela Associação de Agências de Viagens (Brastoa) e que reunirá todas as operadoras de turismo do país, vamos apresentar aos diretores de produtos nossa cidade e nossas rotas, isso vai nos gerar um avanço ainda maior”, garantiu Alexandre.

Centro de Atendimento ao Turista

No mês de novembro será inaugurado o Centro de Atendimento ao Turista, local onde será possível encontrar todas as informações sobre pontos a serem visitados em Parauapebas, como, onde e quem procurar para comprar os pacotes turísticos. O projeto de sinalização turística, para indicar todas as rotas do município, também está encaminhado.

Texto: Karine Gomes / Foto: Felipe Borges