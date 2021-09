Parauapebas: Sine disponibiliza 137 vagas

Uma ótima notícia para você que está disponível para o mercado de trabalho, o Sine de Parauapebas disponibiliza nesta segunda-feira 134 vagas, com uma demanda de 30 vagas para, agente de pesquisa e mapeamento I, 26 vagas para técnico em segurança do trabalho, 10 vagas disponíveis para motorista de ônibus, confiras as demais vagas no painel abaixo.

Números do Sine para contato:

Seguro-desemprego: (94)99183-2150

Vagas de emprego: (94)99264-8990

Atualização de cadastro: (94)98438-8749 ou (94)992572227