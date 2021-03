Parauapebas tem 115 vagas de emprego no Sine, nesta quarta-feira, 17

Devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 no município, os candidatos precisam agendar atendimento pelo fone/whatsapp (94) 98438-8749, das 8 às 14 horas.

Então, não perca tempo e faça o seu contato. Lembre-se: somente saia de casa quando necessário e tomando todos os cuidados com sua saúde e a saúde dos outros. Use máscara, lave constantemente as mãos e mantenha o distanciamento.

Nesta quarta-feira, 17, são muitas as vagas ofertadas pelo Sine: 115. Para motorista de ônibus, são 32; para mecânico ajustador, 19; para pintor de obras, 15; para soldador, 6 vagas; para as pessoas com deficiência (PCD), há 3 vagas de auxiliar administrativo. E tem muito mais.

Ascom Parauapebas