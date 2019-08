Parauapebas terá Programa Cidade Empreendedora

O Cidade Empreendedora será implantada em Parauapebas. A adesão ao programa pela prefeitura aconteceu na manha de hoje, quarta-feira (07), e foi oficialmente assinada pelo prefeito municipal Darci Lermem, na presença do diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, em um evento no auditório da Associação Comercial, Industrial e Serviços, às 8h30.

O programa é uma iniciativa do Sebrae que integra gestão pública e pequenos negócios em um ambiente de alternativas, para estimular a economia local e desenvolver os municípios.

O Cidade Empreendedora é um Programa de transformação econômica, organizado em dez eixos de atuação, voltados para a gestão pública e lideranças locais com foco na melhoria do ambiente de negócios, pela implantação de políticas públicas e ações de desenvolvimento para os pequenos negócios.

O programa visa promover um ambiente de negócios favorável por meio da Lei Geral e de políticas estruturantes de desenvolvimento, promover a mobilização econômica das regiões e estimular o protagonismo local.

O Cidade Empreendedora é realizado em doze meses, com duas mil horas de consultorias e 32 soluções voltadas às particularidades locais.

Inicialmente, a intenção é rodar o Cidade Empreendedora em dez municípios paraenses. Ele já foi lançado em Abaetetuba, Almeirim, Juruti e Paragominas e agora em Parauapebas.

Na oportunidade o prefeito Darci Lermem agradeceu o superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, ao realizarem a assinatura do programa que deverá mexer significativamente com a economia local.

