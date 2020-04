Parauapebas vai disponibilizar drive-thru de testagem para Covid-19

A Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com a Vale, vai levantar o perfil epidemiológico da Covid-19 no município, por meio da aplicação de testes de PCR por amostragem na população. A ação visa também contribuir para o diagnóstico dos casos suspeitos encaminhados pela Semsa.

Neste sábado, 25, a empresa que atuará na gestão do estudo e aplicação dos testes realizou vistoria no prédio do Centro de Gestão Ambiental (CGA), a fim de avaliar as condições do local para funcionamento da estrutura laboratorial e para o drive-thru, que permitira a realização do teste sem a necessidade da pessoa sair do carro.

O exame PCR detecta diretamente o vírus causador da Covid-19. O teste deverá ser aplicado em pessoas com indicação clínica, conforme critérios médicos. O estudo é importante para entender o comportamento da doença e definir uma estratégia ainda mais adequada para o enfrentamento da pandemia e minimizar a disseminação do vírus na região. A metodologia a ser aplicada, bem como o prazo para início do funcionamento, está em fase final de definição.

“O nosso prefeito Darci Lermen vem buscando todas as formas para combater essa pandemia que assola o mundo neste momento. A Vale tem sido uma grande aliada nesta guerra contra a Covid-19, e com o objetivo de dar mais agilidade no diagnóstico e segurança à população, decidimos que a coleta dos exames para o novo coronavírus será feita sem a necessidade do paciente descer do veículo, com o drive-thru. Pessoas com outros meios de locomoção ou até mesmo que forem à consulta a pé, serão atendidas pela equipe de forma segura e rápida”, explica o secretário de Saúde, Gilberto Laranjeiras. Texto: Luciana Queiroz/Assessoria de Imprensa da Vale

Foto: Luciana Queiroz