Parauapebas vai divulgar com destaque suas rotas turísticas na Fita 2020

Parauapebas terá a oportunidade de divulgar as suas rotas turísticas, com um destaque especial, na nona edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (Fita), que ocorrerá em abril de 2020, em Belém. O município foi convidado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur) para ser destino anfitrião da feira.

“Pela primeira vez a gente convida um município para ser anfitrião, junto com o estado, na Fita. Fizemos este convite em reconhecimento a todo o investimento que o governo municipal de Parauapebas tem feito para divulgar o turismo do município” disse o secretário de turismo do estado, André Dias, durante o lançamento oficial da Fita, que ocorreu nesta quinta-feira (17), no Hangar.

“É uma honra recebermos esse convite. É muito importante essa parceria com o governo do estado, a Setur é o principal agente para impulsionar a divulgação do turismo a nível nacional e internacional. Além de apresentar nossas rotas na Fita, também estaremos representando toda a região turística do sul e sudeste do Pará”, destacou Marcos Alexandre, coordenador de turismo de Parauapebas.

Um dos benefícios de ser anfitrião da feira é a ampla publicidade do turismo do município, que terá sua marca estampada em toda a campanha publicitária da Fita. Além disso, a visibilidade no evento deve gerar mais oportunidades para Parauapebas atrair operadores de turismo e agentes de viagem nacionais e internacionais, profissionais de comunicação e investidores do setor turístico.

Preparação para a Fita e troca de conhecimento

Na programação do lançamento da Fita, a Setur disponibilizou dois dias de programações com painéis, palestras e roda de conversas para troca de conhecimentos entre os profissionais que atuam no segmento de turismo do Pará e profissionais de outras regiões do país. Além disso, cases de sucesso de cidades que conseguiram desenvolver o turismo como matriz econômica foram apresentados, e, os municípios que participarão da Fita 2020 foram orientados sobre como será a estrutura da feira.

“Esse tipo de encontro técnico agrega muito para todos nós. O estado deve manter a oferta desse tipo de evento para fortalecer a gestão municipal do turismo, afinal, é lá, no município, que o turismo, em sua essência, ocorre de fato. É preciso fortalecer a preparação dos municípios para promover esse segmento econômico”, destacou Esnandes Silva, turismólogo da Prefeitura de Parauapebas.

“É a primeira vez que participo de um evento como este, ofertado pelo estado. Vejo como muito importante a nossa participação aqui, para entendermos ainda mais o processo, as diretrizes e como funciona o turismo no Brasil e no mundo. Agradeço também à gestão municipal por nos proporcionar a vinda a este evento, todo o conteúdo absorvido aqui vai agregar ao conselho mais conhecimento”, opinou Aglaudene Tomé, presidente do Conselho Municipal de Turismo de Parauapebas.

