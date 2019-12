Parceria para a proteção de municípios paraenses

Com o objetivo de capacitar e integrar os profissionais que atuam nas coordenadorias municipais de defesa civil no Pará, o Corpo de Bombeiros Militar e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, realizaram nos dias 4 e 5 de novembro, o workshop com o tema ‘Os municípios como protagonistas nas ações de Defesa Civil’”. A ação contou com o apoio da Vale.