Parcerias devem fortalecer políticas públicas voltadas às mulheres em Parauapebas

Uma comitiva da Secretaria Municipal da Mulher (Semmu) de Parauapebas realizou agenda extensa em busca de parcerias

Em uma série de visitas realizadas entre os dias 27 e 30 de setembro, uma comitiva da Secretaria Municipal da Mulher (Semmu) firmou parcerias com órgãos do governo estadual, participou de eventos e pautou demandas na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) para fortalecer e ampliar as políticas públicas para mulheres em Parauapebas.

“Temos um lindo e eficiente trabalho já desenvolvido em nossa cidade com a rede de atendimento à mulher, mas nossas demandas são crescentes e é preciso unir forças em prol das mulheres, por isso fomos em busca dessas parcerias. É uma diretriz do governo municipal o fortalecimento de políticas públicas para as mulheres”, destaca Edileide Batista, titular da Semmu.

No dia 27 a comitiva participou de uma reunião com Márcia Jorge, titular da Coordenadoria de Integração de Políticas para Mulheres, que faz parte da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Pará (Sejudh). As pautas da reunião foram: encontro de redes; encontro regional de Organismos de Políticas Públicas para as Mulheres Sul e Sudeste do Pará (OPMS); estreitamento de vínculo e parcerias.

“Aproveitamos o ensejo e convidamos a coordenadora, Márcia Jorge, para participar da programação dos 16 dias de Ativismo, que se realizará em novembro com o tema O Silêncio Mata – Voz e Visibilidade para as Mulheres no Enfrentamento à Violência”, compartilhou Edileide.

Ainda no dia 27 a comitiva visitou o Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero (Nugem) e participou de reuniões com a coordenadora do departamento, Larissa Beltrão, e com as psicólogas Rosana Lemos e Mislane Lima. Na oportunidade ficou acertada uma parceria para implantação do Centro Educativo Eles por Elas, em Parauapebas, e do Programa Reincidência Zero para pessoas acusadas da prática da violência de gênero.

Em agenda no dia 28 na Alepa, a comitiva apresentou para a deputada estadual, Nilse Pinheiro, o projeto Semmu Móvel, cujo objetivo é levar serviços, capacitação e informações sobre os direitos das mulheres para todo o município; e para a deputada, Paula Gomes, o projeto Mulheres de Mel, que visa empoderar o grupo de mulheres apicultoras e ajudá-las a aperfeiçoar os processos de aquisição de insumos e serviços, produção e comercialização.

No dia 29 a comitiva participou do Primeiro Encontro – Mulher Conservadora do Pará, com a presença da Damares Alves, titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH). Edileide Batista participou da mesa de honra do evento, representando as OPMS e na oportunidade falou sobre a programação dos 16 dias de Ativismos.

O último dia de agenda foi marcado por uma visita de campo ao município de Primavera do Pará, na cooperativa Cooprima, com o objetivo de entender a metodologia de cultivo e o empreendedorismo das mulheres produtoras da região.

