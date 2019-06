Parque Veredas ganha pórtico em Canaã dos Carajás

Compartilhar no Facebook

A estrutura é fruto de uma compensação ambiental da empresa Belo Monte Transmissora de Energia (BMTE). A cerimônia de inauguração aconteceu nesta quinta-feira (30), no local. O Parque Veredas é a unidade de conservação ambiental que abriga a Barragem do Verde, principal manancial de captação e abastecimento d’água do município.

O evento reuniu a comunidade, o prefeito Jeová Andrade, os prefeitos de Piçarra e Brejo Grande do Araguaia, Wagne Machado e Marcos Dias do Nascimento respectivamente, o presidente da Câmara dos Vereadores, Wilson Leite, vereadores, servidores públicos e representantes da mineradora Vale e da BMTE.

Durante o evento, a secretária de meio ambiente, Simone Aparecida, agradeceu ao Governo Municipal e à BMTE pelo apoio e a parceria. Na oportunidade, aproveitou para anunciar a aquisição de um caminhão trator equipado com tanque para cinco mil litros d’água doado pela empresa.

Outro benefício da compensação ambiental, será o projeto de reflorestamento de uma área de 333 hectares com 413 mil mudas, anunciado em 2018. Representando a Belo Monte, o diretor José Flávio Serafim Penna elogiou o município e disse que a BMTE está a disposição para cooperar nas ações de preservação do meio ambiente.

O prefeito Jeová Andrade relembrou os avanços ambientais no município. “Nossa gestão entende que o desenvolvimento não deve ser apenas socioeconômico. Sabemos que para viver bem é necessário zelar por nossos recursos naturais. Vamos permanecer trabalhando e investindo no ser humano e no meio ambiente”, declarou.

www.canaadoscarajas.pa.gov.br