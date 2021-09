Parque Zoobotânico Vale é o novo lar da macaca Chicó

Os animais que estão hoje no Parque Zoobotânico Vale, em Carajás, em grande parte foram entregues por órgãos ambientais, como o IBAMA, ICMBio e Secretarias de Meio Ambiente vindos de apreensões ou entrega voluntária de criações ilegais. Também vieram de permuta com outros zoológicos do país ou nasceram em cativeiro no próprio parque. No PZV, eles recebem acompanhamento diário dos tratadores de animais e atendimento veterinário. O parque também faz parte do programa nacional de conservação da espécie sob cuidados humanos, juntamente com a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), ICMBio e MMA. Recentemente o parque enviou dois animais (onça-pintada melânica e urubu-rei) para o GramadoZoo, no Rio de Grande do Sul e uma onça-pintada melânica para o Parque Ecológico Municipal de Americana (SP). Parque Zoobotânico Vale

Entre as principais atividades desenvolvidas no PZV também está o programa voltado à reprodução em cativeiro de espécies do bioma amazônico e que estão ameaçadas de extinção. Já foram alcançados importantes resultados, como o nascimento de filhotes de ararajuba, onça-pintada e harpia. O espaço contribui com a conservação das espécies, servindo como estoque genético e formando profissionais especializados para trabalhar em benefício da preservação da fauna e flora brasileiras, dentro do Programa de Manejo Reprodutivo para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção e Relevância Biológica. Em virtude da pandemia, o parque ainda permanece fechado para visitação.