Parque Zoobotânico Vale informa recesso no período de festas

O Parque Zoobotânico Vale (PZV) terá recesso durante o período de festas do final do ano. O espaço estará fechado nos dias 24 e 25/12 e dias 31/12 e 01/01/2020. Nos demais dias, o parque funcionará normalmente.

Os visitantes podem conferir um novo espaço no Parque: o formigueiro. A atração apresenta como é um formigueiro por debaixo da terra e mostra por que as formigas são consideradas um dos animais com mais alto grau de organização, com funções bem definidas para cada uma na comunidade sejam operárias, soldados e a rainha As formigas têm grande importância na natureza, elas são responsáveispor fertilizar e aerar o solo e auxiliam na polinização das plantas, na dispersão de sementes e na eliminação de carcaças e pragas.

O PZV está localizado no coração da Floresta Nacional de Carajás, Unidade de Conservação Federal preservada e fiscalizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com o apoio da Vale, o parque ocupa uma área de 30 hectares na Floresta Amazônica, com cerca de 70% de sua área de floresta nativa.

Horário de funcionamento do PZV

O Parque Zoobotânico Vale funciona todos os dias da semana, de 10h às 16h. O plantel é constituído de 260 animais, com destaque para as espécies de aves e mamíferos. Entre as principais atrações do parque estão os macacos, as onças e as aves, como a Harpia (Gavião-Real) e o Uiraçu falso.

