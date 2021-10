Parque Zoobotânico Vale reabre para visitação

PZV reabre com novos ambientes

O PZV está reabrindo com espaços reformados, como os recintos dos macaco-aranha-da-testa-branca (Ateles marginatus), o que abriga os macaco-aranha-da-cara-vermelha (Ateles paniscus) e os macacos prego (Spajus nigritus), além do parquinho, que está com novos brinquedos e mais colorido. “Estamos muito felizes em termos condições adequadas para reabrir o Parque Zoobotânico Vale e sabemos o quanto a população da região estava aguardando por isso. Nós contamos com a colaboração de todos respeitando as medidas preventivas a pandemia”, destaca o supervisor do parque, Cesar de Sá Carvalho Neto.

O parque esteve fechado durante a pandemia, mas os cuidados com os animais não pararam. Todos os dias, uma equipe de tratadores seguiu dedicada à limpeza dos recintos e ao preparo da alimentação desses bichinhos, exemplos da beleza e da importância da Amazônia. Por mês, chegam a ser 4 toneladas de alimentos preparados com cuidado conforme a dieta especial de cada um.

Nessa reabertura, os visitantes também poderão conferir novos moradores do parque, como a macaca Chicó, uma fêmea da espécie macaco-aranha-de-testa-branca, vítima de maus tratos, que foi mantida durante 20 anos acorrentada em uma propriedade rural, no estado do Mato Grosso. O animal foi resgatado e encaminhado para o PZV no mês de julho desse ano, e hoje já ocupa o recinto com outros indivíduos da mesma espécie.

“Temos também duas fêmeas de onça pintada (Panthera onca), entre elas a Roma. A Roma foi resgatada pelo IBAMA ainda filhote em fevereiro do ano passado, no município de Cametá, e encaminhada para o parque. Roma já está integrada com as outras onças que temos no parque. Outro animal que temos novo é uma ariranha, que também é conhecida como lontra-gigante (Pteronura brasiliensis), que habita ambientes de água doce e consta em perigo de extinção segundo a lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. A ariranha tem hábitos diurnos e se alimenta preferencialmente de peixes, mas pode incluir na sua alimentação crustáceos, moluscos, pequenos mamíferos, répteis e aves”, comenta Sá.

Uma ariranha está entre os novos moradores do parque

Espaços que seguem fechados ou em reforma

O Centro de Visitantes, onde estão atrações como formigueiro e a sala de coleções seguirá fechado à visitação pública. O viveiro de imersão está em reforma e também não estará disponível ao público. Outro espaço que também está em obras de infraestrutura é o recinto onde estão os macacos mão de ouro e zogue-zogue. Ambos os espaços em reforma devem ser liberados à visitação nas próximas semanas.

Educação Ambiental

No período de 5 a 8 de outubro, o parque recebeu uma agenda especial de visitas com escolas do município de Parauapebas em atividade de educação ambiental. Um total de 440 alunos, distribuídos em 11 turmas visitou o espaço.

O Secretário Municipal de Educação de Parauapebas, Professor José Leal Nunes, participou de uma das visitas e destaca: “é importante que nossos estudantes tenham este contato com a natureza e aprendam na prática a respeitar e preservar o meio ambiente. Hoje foi um dia muito especial para eles e, com certeza, assimilaram a lição enquanto se divertiram. Agradeço a Vale pela parceria e apoio”.

Tour virtual

Enquanto você ainda não vai pessoalmente ao PZV, é possível fazer um tour virtual no parque sem sair de casa. Um ambiente que proporciona a experiência de visitar os principais recintos, conhecer os animais, a botânica do local, além de apresentar algumas curiosidades do Parque. O tour virtual está disponível no vale.com/pzv.

Serviço

O Parque Zoobotânico estará aberto de domingo a domingo, das 10h às 16h, com a distribuição de 450 tickets diários pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), na portaria da Floresta Nacional de Carajás.