Passeio ciclístico dá início a 24ª Semana do Meio Ambiente em Parauapebas

Os amantes do pedal abrilhantaram o lançamento da 24ª Semana do Meio Ambiente com a realização do passeio ciclístico na manhã do domingo, 2. Com o tema “Direitos e Deveres do Cidadão” a programação reforça temas como combate a queimadas e poluição sonora, geração de resíduos e recursos hídricos. O objetivo é incentivar a reflexão de que todos devem cuidar para garantir um ambiente saudável para fauna, flora e seres humanos.

A empresária Patrícia dos Santos comentou que não andava de bicicleta há quase 15 anos e que, há mais ou menos sete meses, começou a praticar o ciclismo. “Foi uma experiência maravilhosa, eu amei! Tanto praticar o esporte, quanto contemplar a natureza ao descer a Serra dos Carajás pela primeira vez. O clima muito bom, foi maravilhoso”, disse.

Mais de 250 pessoas participaram do passeio ecológico com saída do aeroporto de Carajás e chegada no Pipa. O presidente da União dos Ciclistas de Parauapebas (UCP), Murilo Guimarães, falou sobre a importância do esporte no município. “Temos uma parceria com a Prefeitura e Câmara dos Vereadores que tem apoiado bastante o esporte. E a gente está fomentando o ecoturismo na cidade. Hoje a UCP tem atletas que representam Parauapebas a nível estadual”, destacou.

Na portaria os ciclistas foram recebidos ao som da banda de música da Guarda Municipal e no Pipa com apresentações culturais e café da manhã. “O ICMBio apoia esse tipo de atividade porque é fundamental mostrar pra população que a Floresta Nacional dos Carajás tem como um dos objetivos garantir o uso sustentável para a comunidade, bem como propiciar alternativas de atividades ao ar livre”, disse o coordenador do Uso Público ICMBio Carajás, Marcel Regis.

O titular da Secretaria de Meio Ambiente, Dion Leno, ressaltou o objetivo da programação, “é uma semana para sensibilizar que o meio ambiente não é só um dia, mas toda uma vida. E isso tem que ser uma cultura, mudança de comportamento. O meio ambiente não se resume a uma muda ou uma árvore. Essa programação foi idealizada no sentido de conscientizar cada vez mais e trazer a nossa mente a importância do meio ambiente e da qualidade de vida”.

Confira a programação:

Quarta-feira, 5

Ação socioambiental (Exposições sobre problemáticas ambientais e atividades voltadas a educação ambiental para conservação do patrimônio escolar)

Local: Escola Antônio Vilhena (CEDERE I)

Horário: 13h às 17h

Quinta-feira, 6

Ação socioambiental (Exposições sobre problemáticas ambientais e atividades voltadas a educação ambiental para conservação do patrimônio escolar)

Local: Escola Jorge Amado (APA)

Horário: 8h às 12h

Sexta-feira, 7

Ação socioambiental (Mutirão de Limpeza e Plantio)

Local: Bairro Liberdade I

Horário: 8h às 12h

Sábado, 8

Virada Sustentável (Oficinas, troca de livros, bazar, exposições, desfile de moda sustentável e atrações culturais)

Local: Lago Nova Carajás

Horário: 8h às 18h

Texto: Rayssa Pajeú

Fotos: Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP