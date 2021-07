Vídeo: Pastor de Parauapebas proíbe fieis de pregar o evangelho em outras igrejas

O Pastor evangélico Fenelon Lima Sobrinho, foi duramente criticado ao dizer no púlpito do Templo Central da igreja na qual o mesmo é Pastor presidente de mais de 100 igrejas só na cidade de Paraupebas ao falar que os membros não deveriam pregar em outras igrejas.

Assista ao vídeo:

no vídeo o Pastor fala a respeito do número reduzido de fieis presentes no culto, que deveriam marcar compromissos para outros dias e não os dais da santa ceia, os fieis estão proibidos tanto os conjuntos quanto os pregadores de irem para outras igrejas nessas datas.