Pastores convencem indígenas a não tomarem vacina

Uma das soluções para a pandemia da Covid-19 no Brasil tem sido a vacinação em massa da população. Mas não são todas as pessoas que acreditam nela.

Segundo investigação da CPI da Covid, alguns missionários evangélicos têm espalhado mentiras sobre a vacinação em aldeias na região Norte do país.

Algumas dessas mentiras são de que o imunizante já vem contaminado da China em um plano “diabólico”: marcar indígenas com o número da Besta, o 666 citado no livro bíblico do Apocalipse. Outras são de que a vacina os transformaria em animais, homossexuais ou os mataria. Por conta disso, alguns agentes cercado por homens e mulheres empunhando arcos e flechas, que não os deixam entrar nas aldeias.

Ao todo, já foram 54.438 indígenas infectados e 1.072 morreram de covid desde o início da pandemia. Ao todo existem cerca de 1,3 milhão de indígenas brasileiros, os dados são do Comitê Nacional da Vida e Memória Indígena.

