Pela primeira vez, moradores do Alto Liberdade II recebem água tratada

“Moro aqui há 12 anos; sofria com essa falta de água. Quando tinha, era pouquinho, porque o vizinho que tinha poço dava ou o carro pipa passava. Agora, estou satisfeita, água na torneira em abundância, isso é maravilhoso! As nossas crianças agora podem brincar na rua, pois antes era só lama, é muita felicidade”, declarou a dona de casa Nilvanira Dourado, se referindo às obras de infraestrutura que vêm mudando a realidade dos moradores do Alto do Liberdade II.

A primeira etapa das obras de ampliação da rede de abastecimento de água foi entregue na terça-feira, 8, para a comunidade. Nas obras realizadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (Saaep) foram instaladas 450m de rede para atender a demanda de mais de 250 famílias.

Com uma nova realidade, o morador da Rua Espírito Santo, Edimilson Sousa, conta que está satisfeito com as obras no local. “Antigamente, era difícil viver aqui, mas com essa rede de drenagem e com água tudo vai melhorar”, ponderou o morador.

O presidente da Associação dos Moradores em Ação do Liberdade I e II, Cláudio Lima, agradece a gestão municipal por ter atendido a demanda da comunidade. “Nós fizemos a solicitação para o Saaep, por meio de ofício, e fomos atendidos. Estamos satisfeitos, agradecemos a Prefeitura”, comentou o presidente.

O Saaep substituiu as redes irregulares e ampliou a distribuição de água nas ruas Antônio Bandeiras, Sergipe e Paxiba. Todo o perímetro da parte alta do bairro já possui água tratada e encanada de forma regular.

“Esse local é muito alto, então isso dificultava a chegada da água nas torneiras. Mas com a colocação das novas tubulações, foi solucionado o problema. O Saaep vem trabalhando para atender toda a população da zona urbana e rural; estamos também na Palmares Sul, Paulo Fonteles, Vila Sanção e Carimã”, destacou o vice-prefeito e diretor executivo do Saaep, Sérgio Balduíno.

O prefeito Darci Lermen compartilhou com os moradores essa melhoria. “Essa é mais uma obra que muda a vida das pessoas. Água tratada e ruas pavimentadas. Nossos investimentos são na periferia, pois é muito fácil ver obra no centro da cidade. Temos obras na VS-10, Nova Vida, Ipiranga, São José e aqui, no Alto do Liberdade II”, comentou o prefeito.

Texto: Liliane Diniz / Fotos: Felipe Borges