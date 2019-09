Pelo segundo dia de greve, servidores dos Correios realizam manifestações em unidades no Pará

Servidores dos Correios do Pará realizaram na manhã desta quinta-feira (12) novas manifestações em frente as unidades do órgão no estado. As ações fizeram parte do calendário de greve, deliberado pela categoria. Segundo os Correios, foram registradas manifestações nos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Paragominas e Santa Izabel.