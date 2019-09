Pessoas com deficiência recebem veículo adaptado do governo municipal

Os usuários que são atendidos pelo Centro Especializado em Reabilitação (CER) foram beneficiados com a entrega de um veículo adaptado nesta terça-feira, 11. A entrega do veículo foi realiza na Policlínica municipal e contou com a presença de representantes do governo, do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência de Parauapebas (CMDPDP), usuários do CER e comunidade.

“É com imensa satisfação que estamos realizando a entrega oficial do veículo aos pacientes que são atendidos pelo CER. Isso mostra que o governo municipal tem se preocupado e contribuído cada vez mais com o conforto, dignidade e qualidade de vida de nossos usuários”, enfatizou o secretário municipal de Saúde (Semsa), Gilberto Laranjeiras.

A coordenadora do CER, Fabiane Pires de Sá, ressalta os benefícios que o veículo proporcionará aos usuários. “O veículo tem vários benefícios como plataforma elevatória veicular para possibilitar o embarque e desembarque de usuários com deficiência. Além de contar com seis lugares, sendo três para cadeirantes e três para acompanhantes”.

“A entrega do veículo adaptado contribuirá no dia a dia dos pacientes que estão em tratamento no CER. Uma vez que atenderá os usuários com mais dignidade e conforto”, finalizou o presidente do CMDPDP, José Monteiro dos Santos.

Centro Especializado em Reabilitação

Contribuir com o desenvolvimento motor, cognitivo e funcional de crianças com deficiência é uma das missões da equipe multidisciplinar do CER de Parauapebas, que funciona na Policlínica. Fisioterapeuta, fonoaudiólogo e psicólogo realizam um trabalho integrado que gera mais qualidade de vida para cerca de 600 crianças.

O CER também atende pessoas adultas com serviços de fisioterapia e reabilitação. O agendamento para as sessões é feito diretamente no setor, mediante apresentação de encaminhamento médico.

Texto: Janaina Ravanelli / Fotos: José Piedade

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP