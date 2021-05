Piratas roubaram ambulancha de Portel.

Crime aconteceu na madrugada deste sábado, 1º. Secretaria de Segurança Pública deslocou equipes da polícia de Belém até o município.

Na última sexta-feira(30), três assaltantes roubaram um barco usado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no no Rio Pacajá, em Portel, região do Marajó. Por volta das 19h os criminosos fizeram uma pedido de ajuda para resgatar uma pessoa que havia se acidentado, mas ao chegar lá, os agentes de saúde foram pegos em uma armadilha.