PM apreende galos usados em rinha

Dois homens foram flagrados com quatro animais cheios de feridas. Eles confessaram o crime

Policiais militares que atuam na 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM), apreenderam neste sábado (12), galos que estavam sendo preparados para serem utilizados em rinhas no município de Novo Progresso, sudoeste do Estado. Os animais estavam com sinais de maus tratos no momento do resgate. Dois homens foram presos.

Os militares abordaram dois homens em um carro na rodovia BR-163, em Riozinho das Arraias. Dentro do veículo, foram encontrados quatro galos da raça ‘Mura’ com sinais de maus tratos, e ferramentas utilizadas pelos criminosos para estimular a violência dos animais.

Um dos suspeitos confessou que as ferramentas eram suas, e o outro contou que era o proprietário dos animais. Os criminosos serão autuados pelo Art. 32 da Lei de Crimes Ambientais e foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, junto dos animais resgatados.

fonte:dol.com