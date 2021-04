PM realiza disparos em via pública e atinge vizinha

Um sargento reformado da Polícia Militar, identificado apenas como ‘Gilberto’, realizou disparos de arma de fogo em via pública na tarde deste sábado (03) no Conjunto Santa Sofia, na região do bairro Mocambinho, zona Norte de Teresina. As primeiras informações colhidas pelo Meionorte.com dão conta que o oficial estava em aparente surto.

Diversos policiais militares do 9° BPM estiveram no local para negociar com o sargento. Familiares do oficial também foram levados ao local para ajudar na abordagem. Um vídeo enviando à reportagem mostra a mãe do policial sendo acionada para ajudar nas conversas para a rendição do mesmo.

A Polícia Militar informou que o policial já entregou sua arma, mas não se rendeu em um primeiro momento. Há a informação de que tudo teria iniciado após uma discussão dele com sua esposa e o caso teria tomado outras proporções após ele ter passado o dia ingerindo bebida alcoólica. Uma pessoa da vizinhança teria tentado intervir na confusão e foi alvejada de raspão na região lateral do abdômen.

Após horas de negociação, o sargento decidiu se entregar e foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Teresina. Agentes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) deram apoio na ocorrência.

