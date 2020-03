PMs alimentam família de jovem que iria roubar para não passar fome

Uma guarnição da Polícia Militar do Maranhão foi acionada após receber a denúncia de que um jovem suspeito estava na porta de uma loja no município de Maracaçumé com um volume na cintura.

Ao chegar no local, não encontraram o jovem. Na ocasião foi feita buscas no intuito de encontrá-lo e com ajuda de uma testemunha chegou a uma residência muito humilde. No local os policiais conversaram com o jovem suspeito, que relatou que estava pensando em roubar para alimentar a própria família, mas acabou desistindo por falta de coragem.

Diante da situação, os policiais do 31º BPM bastantes abalados emocionalmente, tomaram uma iniciativa louvável. Os PMs levaram a família para um supermercado na cidade para escolher os mantimentos necessários para alimentação da família.

Além de ajudar a família com alimentos, os policiais conversaram bastante com o jovem alertando o mesmo, que jamais siga no mundo dos delitos ou do crime. Ainda na oportunidade eles conseguiram um emprego para o pai do jovem que estava desempregado em uma fazenda da região.

Fonte: enquantoissonomaranhao.com.br