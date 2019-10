A Polícia Civil do Pará cumpriu, na última terça-feira (22), o mandado de prisão preventiva contra Neurivan Lima Araújo, por praticar o crime de tráfico de entorpecentes. A prisão do acusado ocorreu no município de Parauapebas no Pará.

A ação foi realizada por policiais civis da delegacia de Parauapebas, sob comando do Titular da Seccional de Parauapebas, delegado Gabriel Henrique Costa, juntamente com o apoio do papiloscopista .

Por Luiz Claudio Oliveiar (ASCOM PCPA)