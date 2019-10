Polícia Civil cumpre mandado de prisão de acusado por praticar o crime de estupro de vulnerável em Jacundá

A Polícia Civil do Pará cumpriu, na última quinta-feira (10), o mandado de prisão em nome de Waldir Alves de Souza, por praticar o crime de estupro de vulnerável no município de Jacundá. O mandado de prisão contra o acusado ocorreu no município de Jacundá.

A ação foi realizada pela delegacia de Jacundá, sob comando do delegado Sergio Máximo, composta pelos investigadores Israel e Nelson.

Conta o delegado Sergio Máximo, que por volta de 8 horas, da última quinta-feira (10), ao receberem uma ligação de um policial civil do Estado de Minas Gerais, informando que o acusado Waldir Alves de Souza, estava com mandato de prisão decretada por estupro de vulnerável. “Durante investigação, por meio de informações sigilosas, foi descoberto que o acusado residia no endereço, Vila Santa Rosa Zona rural do munícipio de Jacundá”, explica.

Diante disso foram realizadas diligências no local, onde foi obtida a informação de que o acusado estaria pescando, na ocasião, uma intimação foi deixada pela equipe no endereço do acusado, que mediante a intimação compareceu a delegacia acompanhado de advogado, momento em que os policiais deram voz de prisão e prenderam o acusado.

Por Luiz Claudio Oliveira (ASCOM PCPA)