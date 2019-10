Polícia Civil cumpre mandado de prisão de acusado por praticar o crime de Tráfico de drogas em Parauapebas

A Polícia Civil do Pará prendeu, na última segunda-feira (14), Helton Thadeu Santos Belo, por praticar o crime de tráfico de entorpecentes e drogas afins. Após informação da 20° Seccional de Polícia Civil de Parauapebas acerca de que Helton Thadeu Santos Belo, estaria com um mandado de prisão em aberto naquele Estado. Diante disso a equipe policial da cidade de Itaberaí, localizada no Estado de Goiás, deu cumprimento ao referido mandado de prisão contra o acusado.

A ação foi realizada pela Polícia Civil de Parauapebas, sob comando do delegado Gabriel Henrique Costa, em ação conjunta com a Polícia Militar do Estado do Goiás.

Por Luiz Claudio Oliveira (ASCOM PCPA)