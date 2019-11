POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADOS DE PRISÃO E BUSCA CONTRA ACUSADOS POR HOMICÍDIO

O Cumprimento de mandado de prisão temporária e busca e apreensão contra José Iran dos Santos Lucena, Júlio Jhonne da Costa e José Fernando Feitosa da Silva, ocorreu na manhã desta sexta-feira (22), pelo homicídio de Francisco José de Sousa, onde os criminosos efetuaram diversos disparos contra a vítima, que veio a óbito no local. Fato ocorrido no dia 13 de julho de 2019, em Senador José Porfirio, localizado na cidade de Marabá no Pará.

Júlio Jhonne e José Fernando Feitosa não foram localizados e encontram-se foragidos.

Durante investigação apurou-se ainda, que os investigados agiram a mando de uma pessoa identificada como “José Iran”, e que o crime ocorreu em razão dos conflitos agrários existente na zona rural da cidade de Senador José Porfirio.

A busca e apreensão foi realizada na residência do investigado Júlio Jhonne da Costa, a qual foi acompanhada pela Corregedoria Da Polícia Militar de Marabá, pois o investigado pertence a referida instituição.

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada em Conflitos Agrários, Delegacia de Homicídios e Superintendência.

Por Luiz Claudio Oliveira (ASCOM PCPA)