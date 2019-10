Polícia Civil deflagra operação “Recidiva” e cumpre 32 mandados de busca e apreensão, prisão preventiva e medidas cautelares

A Polícia Civil do Pará deflagrou, nesta terça-feira (08), operação “Recidiva”, resultando no cumprimento de 32 mandados de busca e apreensão, de prisão preventiva e medidas cautelares diversas da prisão. Até o presente momento já foram presas 11 pessoas e 2 medidas cautelares diversas da prisão foram cumpridas. Entre os investigados presos, foram identificados: 02 conselheiros rotativos 93 provisórios; 02 ex-conselheiros de missões; 02 ex – conselheiros rotativos 93 ; 02 torres e 01 disciplina final de bairro, todos pertencentes à organização criminosa. A operação ocorreu nos municípios de Santa Izabel do Pará, Santarém e na Capital Paraense .

A operação visa combater associações e organizações criminosas atuantes no Estado do Pará, além de buscar atingir os coordenadores das ações delituosas investigadas, tais como tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, associação criminosa majorada pelo emprego de arma, dentre outros crimes.

durante a operação foram apreendidos: 02 celulares, 02 armas de fogo, uma importância em dinheiro, além de outros materias que eram utilizados, pelos integrantes da organização criminosa, para o cometimento do crime. A ação foi realizada de forma integrada entre a Superintendencia regional do baixo amazonas e pela Núcleo de Intelincia Policial (NIP).

Por Luiz Claudio Oliveira (ASCOM PCPA )/www.policiacivil.pa.gov.br