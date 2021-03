Polícia coloca atrás das grades membro de facção

Na segunda fase da Operação Xeque-Mate em Dom Eliseu, realizada nesta segunda-feira, 29, agentes das polícias Federal, Civil e Militar, prederam um homem acusado de associação a criminosos faccionados. Na semana passada, uma quadrilha foi presa, durante abordagem da GU da Polícia Militar do município.

A equipe da Polícia Civil de Dom Eliseu, após um processo intenso de apuração, obteve informações de que o investigado estaria atuando na fronteira do município com o Estado do Maranhão. Solicitado apoio da equipe de inteligência da Polícia Militar MA, as equipes localizaram e prenderam o suspeito, no Bairro Vila Nova, cidade de Imperatriz no Maranhão.

Segundo investigações, o suspeito é um dos principais articuladores de uma quadrilha, sendo responsável pelo planejamento e execução de diversos crimes. Foi identificado que o suspeito é foragido do Sistema Penitenciário do Pará, onde foi condenado por roubo qualificado e possui em seu nome, cinco mandados de prisão preventiva, todos oriundos da Justiça Federal.

