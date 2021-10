Polícia investiga morte de dois primos de 13 anos em Marabá

A polícia de Marabá está investigando o caso de dois primos, João Marcos Brito e Rafael Lira, ambos de 13 anos, que foram encontrados mortos no último dia 26 de setembro nas margens da Rodovia BR-230.O crime aconteceu por volta de 19h do dia 25.

Segundo informações, os garotos foram assassinados a tiros. Uma motocicleta foi encontrada ao lado dos corpos das vítimas.

As investigações apontam duas hipóteses: A primeira é de que seria uma tentativa de latrocínio, na qual uma ou mais pessoas tentaram roubar a moto em que Rafael pilotava e a segunda é de que as mortes podem ter acontecido por engano. ““Não descartamos nenhuma linha de investigação e estamos trabalhando com várias equipes para elucidar esse crime”, afirmou a autoridade policial Walison Damasceno.

