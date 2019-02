POLÍCIA MILITAR DE ELDORADO DO CARAJAS TEM NOVO COMANDANTE

Tenente Alan Honorato é o novo comandante da policia militar de Eldorado do Carajás, Tenente Alan é filho do Tenente Coronel Juniso Honorato e Silva.

Tenente Alan Honorato, assume o posto antes ocupado pelo Sargento Saturnino, falou com a equipe do site disse que fará o possível para juntamente com sua guarnição estabelecer a paz junto à população e combater sem trégua o tráfico de entorpecentes, assaltos e serviços de pistolagem delitos em alta em nossa região.

Tenente Alan possui um respeitado currículo e tem se destacado pelos bons trabalhos prestados a sociedade de Floresta do Araguaia município situado aqui mesmo no Estado do Pará. Segundo informações obtidas pela nossa reportagem, além de se destacar em seu ofício, e conseguiu aproximar a sociedade de bem com a Policia Militar daquele município.

Naquele município, além de combater todo tipo de delito restabelecendo a paz social e a segurança pública, fez também um belo trabalho social principalmente com os menos favorecidos, ficou conhecido por ser o primeiro comandante da cidade a realizar o Natal solidário que reuniu centenas de crianças, o que nos informou que pretende continuar o projeto em Eldorado do Carajás. “Realizar ações efetivas que contribuam para a segurança da sociedade é um dos objetivos da Policia Militar e pra mim é uma alegria estar aqui e poder contribuir para melhorar a convivência dentro do município e regiões vizinhas”, disse o Tenente ao ser entrevistado por nossa reportagem.

Depois de recepção por parte de autoridades e comunidade, Honorato se colocou à disposição da população para ajudar no que for preciso. Segundo ele, são possíveis sociedade e Polícia Militar realizar ações que venham melhorar significativamente a segurança de todos. Desta feita o prefeito Célio Rodrigues (CÉLIO BOIADEIRO) disse que o município está à disposição para ajudar na segurança e fortalecer ainda mais a parceria com a PM no município. “É muito importante essa parceria da PM com e sociedade, pois o papel da segurança pública não é só do Estado, mas de todos nós assegurarmos a paz social ao trabalhador, ao pai de família e os cidadãos como um todo”, finalizou Célio Boiadeiro.

Fonte/foto: O regional / Salem