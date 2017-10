Polícia Militar de Parauapebas e do estado do Pará ganhará reforços nos efetivos dos batalhões

No início deste mês de outubro, foram apresentados nos batalhões da Policia Militar do Pará (PMPA) os alunos que cursam formação de oficiais e de praça que se matricularam por meio de portarias. Os novos recrutas se apresentaram nas cidades de Belém, Santarém, Marabá, Parauapebas, Castanhal, Santa Izabel do Pará, Tucuruí, Conceição do Araguaia, Paragominas, Capanema, Bragança, Altamira, Barcarena, Itaituba, Soure e Breves.

Os candidatos deverão se apresentar com camisa branca com gola redonda, calça jeans azul marinho, meias brancas e tênis preto. Também foram incrementadas regras para o estilo de cabelo dos candidatos a se apresentarem, para mulher, penteado coque e os homens, social curto.

Na cidade de Parauapebas-Pará convocados deverão se apresentar no dia 10 de outubro por volta das 7h da manhã no quartel, 23º batalhão de Polícia Militar localizado na rua F, quadra especial, cidade nova.

Os candidatos relacionados deverão comparecer no dia, hora e local conforme mencionados no edital.

Texto e foto: Rodrigo Melo