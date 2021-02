Polícia Militar intensifica fiscalização nos municípios em lockdown no oeste paraense

Em casos de irregularidades, a PM está autorizada a aplicar multas tanto para estabelecimentos comerciais quanto às pessoas físicas

Órgãos de segurança pública trabalham em conjunto para o cumprimento do decreto governamental 800/2020, que determina restrições mais severas após a identificação de dois casos da nova variante do coronavírus no oeste estadual. A medida alterou o bandeiramento do vermelho para o preto em 14 municípios do Baixo Amazonas e região da Calha Norte, onde o lockdown deve se estender por 15 dias.

No primeiro dia de restrição, nesta segunda-feira (1º), a Polícia Militar, em parceria com agentes da vigilância municipal, montaram cinco barreiras nas principais vias de acesso de Santarém.

“Ainda teve um fluxo muito grande de pessoas, então pela manhã o trabalho foi mais de orientação. A parte da tarde já foi mais forte e hoje sentimos uma redução tímida da circulação”, informou o coronel Maués, responsável pelo Comando de Policiamento Regional – I (CPR-I), que cobre 13 municípios.

O decreto prevê a liberação de 65 serviços e atividades considerados essenciais e que permitem a circulação de pessoas com a devida comprovação. Em caso de irregularidades, a PM está autorizada a aplicar multas tanto para estabelecimentos comerciais quanto pessoas físicas.

Santarém tem mais de 300 mil habitantes, o maior município do oeste paraense, cujas características têm tido mais impacto com o lockdown. “É um comércio muito forte, empresas de serviços que já criam um fluxo considerável de pessoas transitando. Houve a redução em 50% do fornecimento de veículos de transporte coletivo que implicou em superlotação”, acrescentou o comandante.

Já em municípios menores, a população tem mais facilidade em aderir ao decreto. “Percebemos um controle e uma conscientização maior. Em Juruti, por exemplo, os estabelecimentos já estavam fechando às 15h, por determinação da prefeitura. Então depois desse horário a movimentação reduz”, disse o coronel Maués.

Fonte: agenciapara.com.br