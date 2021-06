Policiais brincam de roda com crianças, após pais serem presos; vídeo

Situação aconteceu em Curitiba, na noite de domingo (30); segundo a PM, as cinco crianças são filhas dos presos. Com os suspeitos, a polícia encontrou cocaína e maconha

Após ospais serem presos suspeitos de tráfico de drogas, policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foram flagrados brincando de roda com as crianças para tentar acalmá-las, em Curitiba.

Nas imagens as cinco crianças cantam “roda cotia”, uma brincadeira de ciranda em que os integrantes dão as mãos, rodam e depois se abaixam.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o caso ocorreu por volta das 19h30 de domingo (30). Quatro crianças são filhas do casal e a outra é filha do rapaz que estava junto no carro.

Os policiais do BPTran estavam atuando na Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) para impedir a aglomeração de pessoas e o funcionamento de estabelecimentos não essenciais, por conta das restrições contra a Covid-19.

Contudo, ao avistarem um carro em situação suspeita percorrendo a Rua Tibagi, no Centro da capital, resolveram fazer uma abordagem. No carro, estavam dois homens, uma mulher e as cinco crianças

Durante a vistoria, a equipe encontrou com os adultos quase 70 gramas cocaína, maconha, uma quantia em dinheiro e celulares. Os três foram presos e levados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, e o carro foi apreendido por estar com irregularidades.

Enquanto aguardavam o Conselho Tutelar para dar encaminhamento às crianças, os policiais decidiram entreter elas, com danças e brincadeiras.

Segundo a PM, as equipes que combatem os crimes também têm a função social de proteger e zelar a todos, principalmente os mais indefesos, como as crianças.

Além disso, conforme a polícia, a tática de utilizar crianças para disfarçar situações criminosas é comum e pode trazer riscos a elas.

fonte:meionorte.com