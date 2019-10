Policiais civis e servidores administrativos distribuem mais de 600 brinquedos em Parauapebas

Servidores públicos da Seccional Urbana de Parauapebas, sudeste paraense, distribuíram mais de 600 brinquedos para crianças do barro Nova Vitória, sede do município, neste sábado, dia 12, como forma de comemorar, de forma solidária, o Dia das Crianças.

Os presentes foram adquiridos pelos próprios policiais civis e servidores administrativos que trabalham na Unidade Policial. Eles foram às ruas da cidade para fazer a alegria das crianças que vivem na periferia da cidade.

De acordo com o delegado Gabriel Henrique Costa, diretor da Seccional, a ação solidária no Dia das Crianças contou ainda com a distribuição de lanches como pipocas, batatas chips, pirulitos e doces para centenas de crianças da cidade.

“A ação contou com a colaboração dos policiais civis e de servidores públicos da Seccional, além de inúmeras doações”, destaca o delegado. Por onde a ação solidária passou levou a alegria a diversas crianças e aos moradores da comunidade.

